Хулиган во время драки ранил сотрудника «Беркута»

Вчера вечером в Днепропетровске во время драки вблизи одного из ресторанов по ул. Набережная Ленина хулиган ранил из газового пистолета "RG-88" сотрудника спецподразделения милиции "Беркут".

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВС в Днепропетровской области.

По данным ЦОС, работники спецподразделения „Беркут” не несли службу и были в гражданской одежде. В то же время они „приняли меры для прекращения хулиганских действий” двух молодых мужчин против рядовых граждан.

„В связи с этим между стражами порядка и хулиганами возникла ссора, во время которой один из мужчин из собственного газового пистолета нанес сотруднику милиции непроникающее травматическое ранение передней брюшной стенки”, - сообщает ЦОС.

Злоумышленники задержаны, пистолет изъят. Следственным отделом Октябрьского райотдела внутренних дел возбуждено уголовное дело по ст. 122 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение).