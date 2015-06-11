В компании БРСМ считают, что поджог нефтебазы под Киевом - действия злоумышленников

Об этом заявил директор департамента стратегического маркетинга компании Александр Мельничук, передает "Радио Свобода".

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«Это действия злоумышленников – поджог нефтебазы. Мы прослеживаем цепочку событий – от 22 апреля прошлого года, взрыва на нашем автозаправочном комплексе в Переяслав-Хмельницком, который, увы, привел к жертвам, и последующие взрывы в Киеве и Киевской области – также на наших автозаправочных комплексах», – утверждает Мельничук.

Напомним, пожар на нефтебазе в с. Крячки Васильковского района Киевской области возник в понедельник, 8 июня. Загорелся резервуар с топливом объемом 900 кубометров. Огнем были охвачены 16 резервуаров с 17.

В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших, которые находятся в областной больнице столицы, ожоговом центре и больнице в Василькове.