В компании БРСМ считают, что поджог нефтебазы под Киевом - действия злоумышленников
Представители компании «БРСМ-Нафта» отрицают собственную ответственность за пожар на нефтебазе под Васильковом Киевской области.
Об этом заявил директор департамента стратегического маркетинга компании Александр Мельничук, передает "Радио Свобода".
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«Это действия злоумышленников – поджог нефтебазы. Мы прослеживаем цепочку событий – от 22 апреля прошлого года, взрыва на нашем автозаправочном комплексе в Переяслав-Хмельницком, который, увы, привел к жертвам, и последующие взрывы в Киеве и Киевской области – также на наших автозаправочных комплексах», – утверждает Мельничук.
Напомним, пожар на нефтебазе в с. Крячки Васильковского района Киевской области возник в понедельник, 8 июня. Загорелся резервуар с топливом объемом 900 кубометров. Огнем были охвачены 16 резервуаров с 17.
В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших, которые находятся в областной больнице столицы, ожоговом центре и больнице в Василькове.