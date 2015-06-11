После продолжительной болезни умер экс-нардеп Владимир Бойко
02:21, 11 июня 2015Общество
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10 июня после продолжительной болезни на 77-м году ушел из жизни почетный президент ММК им. Ильича и мариупольского футбольного клуба «Ильичевец», Герой Украины Владимир Семенович Бойко.
Бойко умер после продолжительной болезни / 112.ua
Об этом сообщает Сайт города Мариуполя.
Владимир Бойко родился в 1938 году. Практически вся его жизнь была связана с Мариуполем и комбинатом имени Ильича. Он пришел на завод в 1955 году трубопроводчиком, а в 1990-м возглавил предприятие.
Трижды избирался депутатом Верховной Рады. Почетный гражданин города Мариуполя и почетный президент ФК "Ильичевец".
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