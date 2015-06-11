После продолжительной болезни умер экс-нардеп Владимир Бойко

Об этом сообщает Сайт города Мариуполя.

Владимир Бойко родился в 1938 году. Практически вся его жизнь была связана с Мариуполем и комбинатом имени Ильича. Он пришел на завод в 1955 году трубопроводчиком, а в 1990-м возглавил предприятие.

Трижды избирался депутатом Верховной Рады. Почетный гражданин города Мариуполя и почетный президент ФК "Ильичевец".