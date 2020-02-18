Годовщина смерти Небесной Сотни: в Киеве состоится шествие памяти (видео)

Киевляне пройдут культовыми местами Революции.

Марш памяти и панихида по Небесной Сотней состоятся 18 февраля в Киеве, в день годовщины смерти украинских героев.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального музея Революции Достоинства.

"18 февраля присоединяйтесь к чествованию подвига Героев Небесной Сотни и всех борцов, которые отдали свою жизнь за независимость Украины", - говорится в сообщении.

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Так, с 19:00 до 19:45 – панихида в Михайловском соборе. В 2013-2014 годах Михайловский собор стал убежищем для митингующих, а в самые горячие дни Революции достоинства превратился в полевой госпиталь и в настоящее время является знаковым местом национального сопротивления.

Шествие памяти в честь Небесной Сотни и борцов за независимость Украины пройдет по центру Киева с 20:00 до 21:00. Маршрут шествия: Михайловская площадь – улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Крепостной переулок – Институтская – аллея Героев Небесной Сотни.

Напомним, 22 января в центре Киева состоялось шествие чествования памяти первых погибших участников Революции достоинства – Героев Небесной сотни Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого и Александра Бадеры, которые погибли в январе 6 лет назад.

21 ноября 2013 года в Украине началась уже третья по счету настоящая революция. Она длилась 94 дня и стала самой кровавой в истории независимой Украины.

Участие в этих событиях приняли до 4 миллионов украинцев. Первый майдановец умер после избиения беркутом 22 декабря. Еще трое погибли в конце января на Грушевского. Самые кровавые бои начались 18 февраля и продолжались несколько дней.

По состоянию на март 2014 года Небесная Сотня - это 105 украинцев. Все 13 погибших правоохранителей погибли с 18 до 20 февраля.