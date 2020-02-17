В Лозовой Харьковской области установят кулинарный рекорд

Запланирована программа Рекорд Лозовщины "Самый длинный ленивый вареник".

В Лозовой Харьковской области на празднике Колодия, который пройдет 29 февраля на площади городского Дворца культуры, планируется поставить кулинарный рекорд.

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Как пишет ТРК "Лозовая" на странице в соцсети, праздник начнется в 12.00. А в 13.00 запланирована программа Рекорд Лозовщины "Самый длинный ленивый вареник".

Кроме этого, запланированы развлекательные программы, праздничная лотерея, сжигание чучела Кострубоньки.