В Лозовой Харьковской области установят кулинарный рекорд
14:08, 17 февраля 2020Общество
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Запланирована программа Рекорд Лозовщины "Самый длинный ленивый вареник".
В ходе мероприятия поставят кулинарный рекорд \ фото УНИАН
В Лозовой Харьковской области на празднике Колодия, который пройдет 29 февраля на площади городского Дворца культуры, планируется поставить кулинарный рекорд.
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Как пишет ТРК "Лозовая" на странице в соцсети, праздник начнется в 12.00. А в 13.00 запланирована программа Рекорд Лозовщины "Самый длинный ленивый вареник".
Кроме этого, запланированы развлекательные программы, праздничная лотерея, сжигание чучела Кострубоньки.
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