Дело Кернеса повторно направили в суд Полтавы (видео)

Дело против харьковского мэра по новому кругу будет рассматривать Киевский районный суд Полтавы.

Суд вернул дело Геннадия Кернеса на повторное рассмотрение.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Геннадий Кернес снова сядет на скамью подсудимых. Дело против харьковского мэра по новому кругу будет рассматривать Киевский районный суд Полтавы.

Так решили в апелляционном суде. Кернеса и двух его охранников обвиняли в похищении и пытках двух активистов Евромайдана в январе 2014 года.