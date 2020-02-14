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Дело Кернеса повторно направили в суд Полтавы (видео)

18:10, 14 февраля 2020
Общество
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Геннадий Кернес снова сядет на скамью подсудимых / фото УНИАН

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Геннадий Кернес снова сядет на скамью подсудимых. Дело против харьковского мэра по новому кругу будет рассматривать Киевский районный суд Полтавы.

Так решили в апелляционном суде. Кернеса и двух его охранников обвиняли в похищении и пытках двух активистов Евромайдана в январе 2014 года.

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