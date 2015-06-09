Владельцы пылающей под Киевом нефтебазы назвали свою версию причины пожара

Такую версию высказал директор департамента стратегического маркетинга собственника базы, Александр Мельничук, сообщает "Апостроф".

"На наш взгляд, это продолжение цепочки терактов в Переяслав-Хмельницком (на АЗС компании случился взрыв в апреле 2014 года) и заканчивая автозаправочным комплексом в Броварах (28 километр автодороги Киев-Чернигов, в январе 2015-го)", - заявил Мельничук.

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Отвечая на вопрос, почему не удалось справиться с пожаром сразу, он пояснил, что возгорания подобного рода важно потушить в первые же часы возгорания, пока горит одна емкость.

"Но до трех часов ночи не могли справиться с пожаром, а возгорание уже перешло на восемь емкостей и в восемь утра пошло дальше. Мы своими силами, лично, весь топ-менеджмент по своим каналам искал пенообразователь, которого катастрофически не хватало - у МЧС (ГСЧС - УНИАН), его было недостаточное количество. Порядка 40 тыс килограмм нами было найдено и доставлено на нефтебазу для нужд пожарных служб", - заявил Мельничук.

Мельничук также уверяет, что токсических веществ на нефтебазе "нет и быть не может". Там, по его словам, находится только дизельное топливо, бензины марок А-92 и А-95. Он заверил, что все пострадавшие от пожара, получат компенсации.

Напомним, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.