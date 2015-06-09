Владельцы пылающей под Киевом нефтебазы назвали свою версию причины пожара
Причиной масштабного пожара на нефтебазе под Васильковом Киевской области мог быть умышленный поджог.
Такую версию высказал директор департамента стратегического маркетинга собственника базы, Александр Мельничук, сообщает "Апостроф".
"На наш взгляд, это продолжение цепочки терактов в Переяслав-Хмельницком (на АЗС компании случился взрыв в апреле 2014 года) и заканчивая автозаправочным комплексом в Броварах (28 километр автодороги Киев-Чернигов, в январе 2015-го)", - заявил Мельничук.
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Отвечая на вопрос, почему не удалось справиться с пожаром сразу, он пояснил, что возгорания подобного рода важно потушить в первые же часы возгорания, пока горит одна емкость.
"Но до трех часов ночи не могли справиться с пожаром, а возгорание уже перешло на восемь емкостей и в восемь утра пошло дальше. Мы своими силами, лично, весь топ-менеджмент по своим каналам искал пенообразователь, которого катастрофически не хватало - у МЧС (ГСЧС - УНИАН), его было недостаточное количество. Порядка 40 тыс килограмм нами было найдено и доставлено на нефтебазу для нужд пожарных служб", - заявил Мельничук.
Мельничук также уверяет, что токсических веществ на нефтебазе "нет и быть не может". Там, по его словам, находится только дизельное топливо, бензины марок А-92 и А-95. Он заверил, что все пострадавшие от пожара, получат компенсации.
Напомним, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.
Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.