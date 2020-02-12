Ермак рассказал о плане проведения местных выборов на Донбассе

Руководитель ОП отметил, что во время переговоров могут быть достигнуты какие-то компромиссы, но не в ущерб интересам Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что Украина имеет четкий план проведения местных выборов на Донбассе в конце октября 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ермак сообщил в ходе брифинга в Киеве.

«Это было бы логично, если бы выборы были проведены на всей территории Украины. Донбасс, как и Крым, являются территорией Украины. Есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, в первую очередь, в Париже», - отметил он.

Читайте такжеРазумков заявил, что для проведения выборов на Донбассе есть все законы

«У нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли состояться по всей территории Украины, согласно украинским законам», - сказал руководитель ОП.

По словам Ермака, во время переговоров могут быть достигнуты какие-то компромиссы, но не в ущерб интересам Украины.