Любитель "русского мира" Царев похвастался купанием с депутатом Госдумы (фото)

Экс-регионал искупался в термальном источнике Владикавказа вместе с депутатом Госдумы Константином Затулиным.

Любитель «русского мира», бывший депутат «Партии регионов» Олег Царев, который сбежал в Россию, похвастался совместным купанием в термальном источнике Владикавказа вместе с депутатом Госдумы Константином Затулиным

Об этом в своем Telegram-канале написал политтехнолог Алексей Голубицкий.

Через некоторое время Царев удалил пост с фотографией.

"Кажется, в алкодиспансере сегодня помывочный день: Надюху полоскали в Северном Ледовитом, а Царев вместе с директором Института стран СНГ, депутатом Госдумы Затулиным заслужили тепленькую водичку) Только я успел повесить скрин на Телеграмм канал - Царев быстро выпилил компрометирующий пост. Видимо, ФСБ запретило: не идет депутату "Госдумы" и целому члену Совета по внешней и оборонной политики светить голым пузом!" - написал он.

Как сообщал УНИАН, бывший народный депутат Украины Надежда Савченко продолжает свои морские путешествия. В этот раз она показала, как искупалась в Северном ледовитом океане.