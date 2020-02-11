"Cosmolot", "Joykasino" и "Favorit": суд заблокировал в Украине десятки онлайн-казино и букмекерских сайтов

Среди заблокированных ресурсов есть и интернет-издания.

Печерский райсуд города Киева принял решение о закрытии доступа к почти 60 интернет-сайтам в рамках уголовного производства. Среди заблокированных ресурсов – сайты онлайн-казино, букмекерские ресурсы и несколько интернет-изданий.

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Соответствующая информация обнародована на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Постановлением от 27 января предусмотрено наложение ареста на "имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании целого перечня веб-ресурсов", путем обязательства интернет-провайдеров закрыть к ним доступ согласно части 2 статьи 42 Закона Украины «О телекоммуникациях».

Постановление приводит список из 59 сайтов. Среди них, в частности, интернет-издание capital.ua и vgolos.info. Онлайн-казино cosmolot.com.ua и joykasino.net, букмекерские сайты parimathc.com, parimtach.com и favorit.com.ua. Полный список ресурсов можно увидеть на сайте НКРСИ.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Ранее сотрудники киберполиции и Управления стратегических расследований Киевской области разоблачили онлайн-казино с месячным доходом в миллион долларов.