Сегодня в Киеве состоится первое заседание совместного мониторингового комитета по вопросам выполнения соглашения между Украиной и Евросоюзом об упрощении визового режима. Эксперты проанализируют, стало ли украинцам легче ездить в страны ЕС.

За три месяца действия соглашения об упрощении визового режима у украинцев накопилось довольно много жалоб на работу посольств и консульских служб стран Евросоюза. Подтверждение тому – жалобы украинских журналистов, которым было отказано в оформленных шенгенской визы, как это предусмотрено действующим соглашением. Поэтому эксперты обеих сторон собрались, чтобы отработать механизм урегулювання противоречивых вопросов, говорит спикер министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич. «Это первый так называемый мониторинговый комитет, который имеет целью проанализировать имплементацию соглашения между Украиной и ЕС, определить все его слабые стороны», - отмечает представитель МИД. В ходе заседания планируется рассмотреть регламент работы мониторингового комитета, а также доработать и подписать договор по результатам заседания. Украинскую сторону во время встречи будет представлять заместитель министра иностранных дел Елисеев, а европейскую - начальник визового отдела Генеральной дирекции в сферах юстиции, свободы и безопасности Еврокомиссии де Кестер.

Немецкая волна