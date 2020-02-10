Гончарук заявил о планах правительства усилить экономический и социальный блоки

Гончарук сказал, что сейчас он не видит предпосылок для разделения Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в правительстве планируют усилить экономический и социальный блоки.

Об этом сообщил в эфире телеканала ICTV 9 февраля поздно вечером.

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Гончарук сказал, что сейчас он не видит предпосылок для разделения Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Премьер-министр отметил, что в правительстве планируется усиление экономического блока: «У нас фокус на привлечение инвестиций, нам точно человек нужен в правительстве, который будет координировать экономику, энергетику, инфраструктуру с точки зрения привлечения инвестиций, и чтобы защитить промышленность.

При этом он отметил, что это может быть новый вице-премьер.

«Мы также думаем усилить социальный блок, потому что очевидно, если в стране 10 млн граждан проживают за чертой бедности, этот вопрос очень актуален», - подчеркнул глава правительства.

По словам Гончарука, есть идея предложить кандидатуру бывшего вратаря киевского "Динамо" Александра Шовковского на должность министра молодежи и спорта, но серьезно это еще не обсуждалось.

«Эта яркая идея - подумать об Александре (Шовковском - УНИАН) как о возможном чиновнике возникла у меня, но серьезно мы ее не обсуждали», - заявил Гончарук и добавил, что разделение министерства культуры, молодежи и спорта «теоретически возможно».

Премьер напомнил, что сейчас идет подготовка к Олимпийским играм.

«У нас на финишной прямой - подготовка к Олимпиаде, а создание нового министерства - это куча бюрократических формальностей, которые должны быть сделаны. Мы смотрим, чтобы любое принятое решение не помешало подготовке к этому важному событию и не создало дополнительных проблем», - подчеркнул Гончарук.