Россия рассматривает Крым как военный форпост, поэтому будет вытеснять оттуда людей - Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве.

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По мнению Чубарова, Россия видит Крым в качестве своего военного форпоста. “Если они планируют развивать Крым как военный плацдарм, им не нужно такое количество людей, которое есть на полуострове. Сегодня там проживает около 2 млн 300 тыс.”, - сказал он.

Лидер Меджлиса считает, что оккупационная власть Крыма будет вытеснять людей. “Есть такая формула: если вы хотите, чтобы народ покинул свою землю, репресуйте 10%, и они будут покидать”, - пояснил он.

Как отметил Чубаров, против крымских татар осуществляется системная и репрессивная, дискриминационная политика, чтобы они оставили Крым.