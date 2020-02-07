14-летние украинцы будут получать паспорт и идентификационный код одновременно

Паспорт и идентификационный код будут содержаться на ID-карточке.

Новая инициатива Министерства цифровой трансформации Украины должна упростить жизнь 14-летним украинцам и их родителям. Сейчас получение паспорта и идентификационного кода – отдельные процедуры. Это будет изменено.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в Facebook.

Там объяснили, что подросткам и их родителям нужно дважды собирать документы, приходить и в подразделение Государственной миграционной службы или ЦПАУ, и в Государственную фискальную службу.

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Паспортные данные и идентификационный код будут содержаться на ID-карточке. Следовательно, получателю нужно лишь обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или Центр предоставления административных услуг по месту жительства.

Что касается отдельного документа с кодом, то получать его уже не нужно, но если есть такое желание, то номер учетной карточки плательщика налогов могут выдать.

Точную дату в Минцифре не называют. Пока известно только, что новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году.