В Одесском порту из-за угрозы коронавируса начали проверять экипажи прибывающих судов

Два дня назад в Одессу прибыл контейнеровоз, который заходил в порты Китая во время инкубационного периода коронавируса.

В Одесском морском порту из-за угрозы коронавируса эпидемиологи перешли на 100-процентный контроль экипажей прибывающих судов.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе порта со ссылкой на эпидемиологов, данная мера необходима из-за специфики работы моряков.

«Мы вынуждены перейти почти на 100-процентный контроль экипажей с учетом специфики работы моряков. Случаи завоза коронавируса зафиксированы уже в 26 странах. Даже если моряк не посещал Китай в последнее время, мы не знаем, каким рейсом он летел на очередную смену экипажа, с кем контактировал в самолете...», - цитирует пресс-служба врача-эпидемиолога Нину Старову.

По ее словам, еще до прибытия судна в порт специалисты изучают документы медико-санитарного назначения, которые предоставляет капитаном через морского агента в Информационной системе портового сообщества. Уже непосредственно на борту судна капитан предъявляет Морскую медико-санитарную декларацию и оригиналы медико-санитарных документов.

Эпидемиологи при помощи бесконтактного инфракрасного термометра осуществляют температурный скрининг и ознакомляются с результатами анкетирования каждого члена экипажа (опросный лист высылается капитану заранее).

«Только убедившись, что на борту судна нет эпидемической угрозы, дается разрешение на «свободную практику» в порту прибытия и разрешение представителям контролирующих органов (пограничникам, таможенникам) подняться на борт и продолжить процедуру открытия границы», - сообщили в пресс-службе.

В случае выявления больного, на судне немедленно введут оперативный план противоэпидемических мероприятий. В частности, больной с подозрением на коронавирус будет изолирован в судовой изолятор, или изолятор порта с последующей госпитализацией на берегу, а само судно поставят на карантин.

Как отмечается, по состоянию на 6 февраля врачами-эпидемиологами санитарно-карантинного отдела в Одесском порту обеспечено проведение медицинского (санитарного) осмотра членов экипажа уже на 25 морских судах, осуществляющих международные перевозки. Из них 5 прибыли из Китая, в том числе 4 покинули китайские порты до вспышки эпидемии коронавируса в городе Ухань.

В пресс-службе добавили, что вечером в среду, 5 февраля, к причалу №42 в Хлебной гавани пришвартовался 300-метровый контейнеровоз «COSCO SHIPPING SEINE» (флаг – Гонконг). Судно прибыло в Одессу после захода в порты Китая уже во время инкубационного периода коронавируса 2019-nCoV.