Терминал аэропорта Копенгагена частично закрыли из-за пассажирки из Китая

Аэропорты по всему миру проявляют особую осторожность, учитывая риск международного распространения коронавируса.

В пятницу утром часть третьего терминала копенгагенского аэропорта закрыли после прибытия китаянки, которая может быть заражена новым коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Женщину увезли с аэродрома на скорой помощи после того, как она прибыла из Китая через Хельсинки в 7:40 утра в пятницу.

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После прилета она сообщила сотрудникам аэропорта, что чувствует себя неважно. У нее обнаружили гриппоподобные симптомы, что указывало на возможное заражение коронавирусом.

Небольшая часть зоны прибытия в третьем терминале в связи с этим была закрыта. На ее территории начали дезинфекцию. На работу аэропорта в целом это не повлияло.

Аэропорты по всему миру проявляют особую осторожность, учитывая риск международного распространения коронавируса.

Напомним, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Европе достигло 31.

С начала эпидемии умерли 634 человека. Вылечились от вируса 1543 человека.