Кто возглавит украинскую ”дочку” Газпрома?

Газпром в начале апреля зарегистрировал дочернее предприятие на Украине, сообщил РосБизнесКонсалтингу информированный источник в Киеве. По его данным, компанию должен возглавить начальник управления по работе со странами ближнего зарубежья департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО "Газпром" Анатолий Подмышальский. Эту информацию подтвердил агентству на условиях анонимности сотрудник "Нефтегаза Украины".

Компания "Газпром Украина" намерена обратиться в украинскую Национальную комиссию регулирования электроэнергетики для получения лицензии на поставку газа по нерегулируемому тарифу. Согласно украинско-российским договоренностям, дочернее предприятие Газпрома может продавать на украинском рынке конечным потребителям 7,5 млрд куб. м газа в год.

По российско-украинским договоренностям от 13 марта с.г. при изменении схемы поставок газа на Украину "Нефтегаз Украины" получит право самостоятельно закупать импортный газ на границе, а дочерняя структура Газпрома - право продавать на украинском рынке конечным потребителям не менее 7,5 млрд куб. м газа в год. При этом ранее не называлось, у кого будет закупать газ "Нефтегаз Украины" и какая компания от лица Газпрома займется сбытом указанного объема газа.

В настоящее время стороны продолжают обсуждение взаимодействия в газовой сфере.