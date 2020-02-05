Обсудит рынок земли: Зеленский завтра приедет в Раду - СМИ

По словам источника, глава государства проведет консультации с фракцией "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 февраля, приедет в Верховную Раду и проведет консультации по законопроекту о рынке земли.

Об этом LB.ua сообщил источник во фракции "Слуга народа".

"Завтра, в четверг, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о рынке земли, в Раду приедет президент", – заявил он.

По словам источника, глава государства проведет консультации с фракцией "Слуга народа" относительно законопроекта о снятии моратория на продажу сельскохозяйственной земли с октября 2020 года.

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Также депутат подтвердил информацию, что "для результативного голосования за закон ведутся переговоры с фракцией ОПЗЖ для снятия их поправок. Обсуждается вопрос назначения от ОПЗЖ одного из вице-премьеров".

Как сообщал УНИАН, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. К проекту закона было подано более 4 тысяч поправок.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.

4 февраля первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко спрогнозировал, что закон о рынке земли будет принят "через пару недель".