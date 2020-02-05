Сумы возглавили рейтинг городов, где живут самые романтичные украинцы

Самые романтичные украинцы живут в Сумах, Полтаве и Николаеве.

Сумы, Полтава и Николаев возглавили рейтинг городов Украины, в которых живут самые романтичные украинцы.

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Аналитики сайта Picodi.com проверила статистику «романтичных» поисковых запросов в интернете и составила рейтинг самых романтичных городов Украины.

В список фраз, которые были на рассмотрении, попали: «валентинки», «признание в любви», «свидание», «цветы» и др., связанные с Днём святого Валентина.

Результаты обработки статистических данных Google по Украине показали, что самые романтичные украинцы живут в Сумах, Полтаве и Николаеве. В этих городах рост поисковых запросов, связанных с Днём всех влюблённых, был самый большой. Киев занял 17 место в рейтинге «романтиков».

Среди 24 исследованных городов меньше всего интересуются Днём святого Валентина и всем, что с ним связано, в Луцке (24 место), Одессе (23 место) и Донецке (22 место).

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

Рейтинг основан на сравнении роста популярности запросов в поисковой системе Google за период январь-февраль 2019 года (на основе архивных данных сервиса Google Keyword Planner). В исследование были включены административные центры 24 областей Украины. Анализировались поисковые запросы на украинском и русском языках.