Кива продолжил тему "собаку за коммуналку" (видео)

Депутат предложил отлавливать воробьев.

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива пошутил с коллеги Евгения Брагара, который предлагал пенсионерке продать «собаку элитной породы» и таким образом рассчитаться за коммунальные услуги. Кива рассказал о новых вариантах по оплате за коммунальные услуги.

Об этом говорится в видео Общественного.

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Журналистка спросила у депутата, на сколько времени хватит бабушки трех породистых собак, чтобы вовремя платить за коммуналку.

«На сколько времени? Ну, я считаю, что где-то на полгода. Если собаки не в очень хорошем состоянии... Они преклонного возраста? Не элитной породы? Ну, тогда где-то месяца на три», – сказал он.

В качестве альтернативы депутат предложил воробьев.

«Ну, можно еще отлавливать воробьев. По крышам бегать, отлавливать воробьев и голубей и продавать их в цирк. Если вы совсем в долгах, можно продать печень, почку и зажиточно жить полтора года», – добавил Кива.

Как сообщал УНИАН, Брагар в эфире одного из телеканалов посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. После этого в социальных сетях разгорелось оживленное обсуждение. Много людей раскритиковали и высмеяли такой совет депутата. Впоследствии Брагар за свои слова извинился и заявил, что "новый в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов во время общения с людьми более взвешенно относиться к своим словам, "не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что у нас тоже есть возможность делать ошибки, как и у всех других, однако ответственность, которая лежит на народных депутатах, больше, чем на других".