Стало известно, сколько браков зарегистрировали в Украине в 2019 году

Больше всего браков зарегистрировано в Киевской области - 27 тысяч 998, на втором месте Днепропетровская область - 20 тысяч 187, на третьем Харьковская - 16 тысяч 834.

За 2019 год в Украине зарегистрировано 237 тысяч 858 браков и 38 тысяч 472 развода.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook.

«В 6 раз больше браков, чем разводов. Такова официальная статистика за 2019 год», - отметили в ведомстве.

Согласно данным Минюста, больше всего браков зарегистрировано в Киевской области - 27 тысяч 998, на втором месте Днепропетровская область - 20 тысяч 187, на третьем Харьковская - 16 тысяч 834.

Как сообщал УНИАН, с нового года в Украине подорожал развод. В частности, подача искового заявления о расторжении брака теперь обойдется в 840,80 гривень. Раздел имущества при расторжении брака – от 840,80 гривень и выше, но не более 6 306 гривень.