Стало известно, сколько браков зарегистрировали в Украине в 2019 году
16:30, 04 февраля 2020Общество
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Больше всего браков зарегистрировано в Киевской области - 27 тысяч 998, на втором месте Днепропетровская область - 20 тысяч 187, на третьем Харьковская - 16 тысяч 834.
В лидерах по количеству браков столичный регион / фото pixabay.com
За 2019 год в Украине зарегистрировано 237 тысяч 858 браков и 38 тысяч 472 развода.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook.
«В 6 раз больше браков, чем разводов. Такова официальная статистика за 2019 год», - отметили в ведомстве.
Согласно данным Минюста, больше всего браков зарегистрировано в Киевской области - 27 тысяч 998, на втором месте Днепропетровская область - 20 тысяч 187, на третьем Харьковская - 16 тысяч 834.
Как сообщал УНИАН, с нового года в Украине подорожал развод. В частности, подача искового заявления о расторжении брака теперь обойдется в 840,80 гривень. Раздел имущества при расторжении брака – от 840,80 гривень и выше, но не более 6 306 гривень.
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