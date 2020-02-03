Убийство Шеремета: заседание суда по продлению меры пресечения Дугарь перенесли на завтра

В суде не нашлось аппаратуры для просмотра видеоматериалов по ходатайству защитников Яны Дугарь.

Заседание суда по продлению меры пресечения для подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь перенесли на 14.00 4 февраля.

В суде не нашлось аппаратуры для просмотра видеоматериалов по ходатайству защитников Яны Дугарь. В связи с этим в суде был объявлен перерыв.

Как сообщает корреспондент УНИАН, защитники Яны Дугарь обратились с ходатайством для просмотра необходимых видеоматериалов. Из-за этого суд объявил технический перерыв для поиска оборудования для просмотра видео.

Однако оказалось, что зал не обустроен для просмотра видео, а из-за позднего времени суток сменить зал проведения судебного заседания было невозможно.

Из-за этого судья Писанец объявил перерыв в заседании до 14.00 4 февраля.

До этого Печерский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов одной из подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь об отводе прокурору по делу Сергею Зузаку.

Защитники обвиняли Зузака в предвзятости.

Читайте такжеДело Шеремета: прокуратура пыталась продлить меру пресечения Антоненко

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский райсуд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

Сегодня, 3 февраля, Печерский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство защитников Кузьменко об изменении ей меры пресечения с содержания под стражей на любую другую.

24 января суд изменил Дугарь меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест. Она действует до 8 февраля.