В Нацполиции отчитались о раскрытии преступлений в прошлом году

В 2019 году было зарегистрировано 418 тыс. 200 уголовных правонарушений, при этом раскрыто 186 тыс. 200.

В прошлом году раскрыто каждое второе преступление.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил на совещании.

«В 2019 году полиция обеспечила контроль над криминогенной ситуацией. Было зарегистрировано 418 тыс. 200 уголовных правонарушений, при этом раскрыто 186 тыс. 200 Фактически раскрыто каждое второе преступление - 44,5%», - заявил Клименко.

Также он отметил, что «следователи сообщили о подозрении 110 тыс. человек в совершении ими 186 тыс. преступлений».