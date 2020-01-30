Стало известно, когда Верховный суд рассмотрит кассации Дронова и Зайцевой

В феврале 2019 года Геннадия Дронова и Елену Зайцеву приговорили к максимальному наказанию по статье ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - 10 лет лишения свободы и трех лет лишения права управления транспортными средствами.

Кассационный суд назначил рассмотрение жалоб Елены Зайцевой и Геннадия Дронова на апрель 2020 года.

"Закончить подготовку и назначить кассационное рассмотрение уголовного производства в отношении ОСОБА_1 и ОСОБА_2 по кассационной жалобе защитника осужденного ОСОБА_1 - адвоката Плетнёвой Ю. В. и кассационной жалобе защитника осужденного ОСОБА_2 - адвоката Токарева Г. В. на приговор Киевского районного суда. Харькова от 26 февраля 2019 года и определение Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года на 03 апреля 2020 года в 10 часов 30 минут", - говорится в постановлении судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Николая Ковтуновича от 28 января, пишет Медиапорт.

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В феврале 2019 года Геннадия Дронова и Елену Зайцеву приговорили к максимальному наказанию по статье ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - 10 лет лишения свободы и трех лет лишения права управления транспортными средствами. Суд признал водителей виновными в аварии, в результате которой погибли шесть пешеходов, еще шесть человек получили травмы. Приговор вступил в законную силу 14 августа 2019 года.

Защита обоих осужденных обжаловал приговор.

Адвокат Зайцевой просит суд отменить приговор в части осуждения и взыскания возмещения или изменить его, смягчив до 5 лет заключения условно.

Дронов - отменить приговор и назначить новое рассмотрение.