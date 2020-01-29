В Украине 3 февраля начнется регистрация на ВНО

Для регистрации необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр УЦОКО.

В Украине с 3 февраля по 24 марта будет проходить регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020 года.

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Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений могут присылать до 17 марта.

«Чтобы успешно зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр», - отметили в УЦОКО.

Регистрационные документы в региональных центрах обрабатываются по мере поступления. Обработка регистрационных документов длится не дольше 10 рабочих дней с момента поступления в региональный центр.

«Подтверждением факта регистрации для участия во внешнем оценивании является Сертификат внешнего независимого оценивания, который будет направлен в индивидуальном конверте вместе с регистрационным уведомлением участнику внешнего независимого оценивания», - отметили в УЦОКО.