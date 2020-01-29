Кабмин назначил нового главу Госкино

С 7 ноября 2019 года и до назначения на должность председателя Госкино Кудерчук работала заместителем председателя Запорожской облгосадминистрации.

Кабинет министров Украины назначил председателем Государственного агентства по вопросам кино Марину Кудерчук.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

«Правительство назначило председателем Госкино Марину Кудерчук», - отметил он.

Справка УНИАН. Марина Кудерчук родилась в г. Михайловка Запорожской области 31 марта 1980 года.

Окончила негосударственный Бердянский университет менеджмента и бизнеса по специальности «Экономика предприятия», «Маркетинг», «Правоведение» и Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальностям «Государственное управление».

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С июня 2003 года до июля 2012 года работала на различных должностях в Государственной налоговой администрации в Запорожской области.

С августа 2013 года до июня 2014 года занимала различные должности в Департаменте экологии и природных ресурсов Запорожской областной государственной администрации.

С июня 2014 году до марта 2017 года работала в Государственной экологической инспекции в Запорожской области.

С марта 2017 года до февраля 2019 года - заместитель директора коммунального учреждения «Киноконцертный зал им. А.Довженко» Запорожского городского совета. С февраля и до ноября 2019 года работала директором этого заведения.

С 7 ноября 2019 года и до назначения на должность председателя Госкино Кудерчук работала заместителем председателя Запорожской облгосадминистрации.