23 тонны нерастаможенных игрушек из Черноморска передадут детям военных, в детдома и больницы - Гончарук

Кабмин принял решение о передаче игрушек, которые находятся на складах Новой таможни.

Кабинет министров Украины принял решение о передаче детям игрушек, которые поступили в конце прошлого года в Черноморск и находятся на складах новой таможни.

Читайте также71% украинцев считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг даже при условии увеличения налогов

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале по результатам заседания правительства.

"Правительство приняло решение о передаче игрушек, которые находятся на складах новой таможни, детям украинских военных, социально незащищенным семьям, а также в детские дома и больницы", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 28 января президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров решить вопрос относительно 23 тонн детских игрушек, которые поступили в конце прошлого года в Черноморск.

"В конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Общий вес груза - более 23 тонн. Для чиновников это просто статистика. А для детей - это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны покрываться пылью на таможенных складах или еще хуже - "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами", - заявил президент.