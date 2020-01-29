СНБО: В Китае находятся около 10 тысяч украинцев, при необходимости часть из них эвакуируют

Секретарь СНБО отметил, «пока никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Китае находятся приблизительно 10 тыс. украинцев, при необходимости часть из них эвакуируют из-за вспышки коронавируса.

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Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24» во вторник вечером.

«Начиная с 20 января при СНБО работает рабочая группа, которая мониторит все пространство в мире относительно коронавируса. Мы понимаем, что происходит в той или иной стране и какие меры принимает та или другая страна. На сегодняшний день ситуация находится под контролем», - заявил Данилов.

По его словам, на территории Китая в настоящее время находятся около 10 тыс. граждан Украины. «У нас сегодня там (в Китае - УНИАН) находятся около 10 тыс. наших граждан. Это и наши студенты, это и люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем установленную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии», - добавил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что «пока никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет».

Кроме того, Данилов добавил, что в случае необходимости власти будут рассматривать вопрос эвакуации части украинских граждан с территории Китая.

«Подчеркиваю: в случае необходимости. Сейчас такой необходимости мы не видим», - подчеркнул он, отметив, что окончательное решение об эвакуации должен принять президент Украины, как председатель СНБО.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи обнаружения коронавируса уже зафиксированы во многих странах мира.