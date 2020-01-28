Посольство рекомендовало украинцам покинуть Китай из-за опасного коронавируса

Посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае.

Посольство Украины в Китае в связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны в случае наличия такой возможности.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

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"Посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации, на случай, что такое решение будет принято руководством нашего государства", - указано в сообщении.

В посольстве советуют следить за оперативной информацией на сайтах ПУ в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) и МИД Украины (https://mfa.gov.ua/), сообщениями СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти.

"В случае чрезвычайной ситуации неотложно звонить на "горячую линию" Посольства: +86 137 01230647, адрес эл.почты emb_cn@mfa.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 января только в Китае подтверждены 4 тыс. 535 случаев заболевания новым коронавирусом, от болезни умерли 106 человек, а 60 человек удалось вылечить.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи заболевания уже зафиксированы во многих странах мира.

24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения заболевания коронавирусом, два из которых не подтвердились.

26 января в ходе доклада президенту представители Минздрава заявили, что украинские врачи знают о методах лечения нового коронавируса и готовы к принятию необходимых мер в случае его обнаружения.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в Украине пока нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае.