Скандал с российским сериалом: активисты ночью пришли встречать автобус, с которого высадили двух волонтерш

Автобус предусмотрительно избежал встречи с активистами, телефон водителя вне зоны доступа.

В Киеве активисты ночью собрались, чтобы встретить автобус, водитель которого высадил двух девушек-волонтерок после их просьбы выключить в салоне российский сериал.

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Как сообщается в сюжете ТСН, автобус из Луцка в Киев должен был приехать в час ночи. Пообщаться с водителем автобуса приехали меньшей мере два десятка парней, позже подтянулись еще и девушки.

"Так нельзя поступать, когда в стране шестой год идет война", - уверены активисты.

Автобус должен был приехать на станцию вблизи железнодорожного вокзала. На него дежурили на всех въездах в столицу.

"Ребята их ждут по трассе, чтобы они не убежали", - говорят активисты.

Вопрос парни имели и к равнодушным из автобуса.

"Они там нецензурно выражались и были рады, что девушек просто высаживают посреди трассы где-то в деревне... Если бы хотя бы одно лицо вступилась за них, то водитель бы их не высадил", - уверены активисты.

Автобус предусмотрительно обходит этот пункт назначения. Зато волонтерши Ярина и Настя до Киева добрались другим автобусом. Ярина объясняет - ее поразила жестокость водителя.

"Я сказала, что мы едем со сложного очень события в нашей жизни, а он нам говорит - "что вы нам свою биографию рассказываете". То есть те места, куда я сейчас опять поеду, где мы были с Николаем и он погиб, - это "расскажите свою биографию"", - возмущается Ярина.

Номер телефона водителя уже вне зоны. Девушки надеются, что другие водители сделают выводы.

Напомним, в пассажирском автобусе сообщением "Луцк-Киев" произошел скандал из-за российского сериала в салоне – водитель отказывался его отключить по просьбе двух пассажирок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Ярина Чорногуз. По словам девушки, она вместе с подругой возвращалась автобусом из Луцка, где только что похоронила своего парня Николая Сорочука - 22-летнего военнослужащего, который погиб 22 января на Донбассе.

В автобусе, как рассказала Чорногуз, транслировали сериал на русском языке. Она не хотела его слышать и попросила выключить, однако водитель отказался. Возник скандал, и девушек в конце концов высадили прямо посреди трассы.