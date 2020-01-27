В Украине зафиксировали 83 случая преследования общественных активистов за год

Лидером по количеству инцидентов в 2019 году стал Киев, где произошло 32 случая преследования активистов и правозащитников.

По меньшей мере 83 правозащитника и общественных активиста в Украине подверглись преследованиям, угрозам, давлению или нападениям в 2019 году.

Читайте такжеВ Польше возросла нетерпимость, в частности к украинцам – Совет ЕвропыОб этом говорится в докладе «Положение правозащитников и общественных активистов в Украине в 2019 году», который подготовили и обнародовали Украинский Хельсинский союз по правам человека, Центр прав человека ZMINA и Truth Hounds.

Так, 83 факта преследования включают 37 насильственных нападений на активистов и их имущество, 20 случаев угроз и 11 нападений на мирные собрания правозащитников.

Отмечается, что треть случаев касалась активистов, отстаивающих права ЛГБТ+ людей или гендерное равенство, тогда как другие инциденты касались активистов, участвовавших в протестах против незаконного строительства (15 случаев) и коррупции (14 случаев).

Кроме того, каждое пятое нападение было совершено участниками праворадикальных группировок.

Согласно докладу, лидером по количеству инцидентов в 2019 году стал Киев, где произошло 32 случая преследования активистов и правозащитников. Вторую и третью строчку заняли Одесская и Харьковская области, где произошло 15 и 9 инцидентов соответственно, далее следует Днепропетровская область, где зафиксировано четыре случая, в других регионах зафиксировано по одному-двум случаям.

Правозащитники отмечают, что, как и в предыдущие годы, подавляющее большинство нападавших не привлечены к ответственности.