Депутаты не поддержали создание военной полиции

За данное решение проголосовали всего 186 из необходимых 226 народных депутатов.

Проектом предусматривалось предоставить право ведения оперативно-розыскной деятельности и досудебного следствия органам Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это могло бы предоставить возможность эффективно проводить розыск дезертиров, военнослужащих, скрывающихся от органов досудебного расследования или суда; предотвращать диверсии и террористические акты на военных объектах; розыск огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки, похищенных в военных частях.

Авторы проекта закона обосновали необходимость его принятия тем, что по их мнению во время выполнения задач в зоне проведения антитеррористической операции действующая система органов досудебного расследования не обеспечивает эффективное и оперативное расследование массовых военных преступлений.