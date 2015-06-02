На Луганщине сотрудники СБУ предотвратили незаконный вывоз тепловоза в Россию

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, локомотив производства ПАО "Лугансктепловоз" правоохранители остановили на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда, расположенном на железнодорожной станции "Переездная". Тепловоз транспортировался с места хранения на временно оккупированной территории к заказчику из Российской Федерации.

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По сфальсифицированной сопроводительной документации указано, что стоимость тепловоза составляет 80 млн российских рублей, хотя его рыночная цена примерно в четыре раза выше − около 6 млн долларов США. Сотрудники спецслужбы в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что денежные средства за тепловоз должны были поступить на счета ПАО "Лугансктепловоз", принадлежащий российской корпорации "Трансмашхолдинг". Луганское предприятие и до сих пор не перерегистрировалось на территории, контролируемой украинской властью, и платит "налоги" террористам "ЛНР".

Сейчас тепловоз задержан, правоохранители проводят оперативно-следственные действия по документированию противоправной деятельности.