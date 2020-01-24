Во Львовской области обвиняемый во взяточничестве глава райсуда снова попался на вымогательстве

Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении.

Правоохранители уличили в новой взятке исполняющего обязанности председателя одного из районных судов Львовской области, дело которого по обвинению в вымогательстве неправомерной выгоды уже рассматривает суд.

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Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Следствие установило, что судья получил от гражданина денежное вознаграждение за непривлечение к административной ответственности.

"Интересно, что в настоящее время в Высшем антикоррупционном суде уже рассматривается дело по обвинению указанного судьи. Так, в конце 2018 года служитель Фемиды был уличен в получении 1 тыс. евро неправомерной выгоды, которые он требовал у гражданина за непривлечение к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении.