Обыски в ГАСИ: в Киеве полиция разоблачила коррупционную схему выдачи строительных лицензий

Директор юридической компании получила взятку за выдачу лицензии на проведение строительных работ, деньги она должна была передать должностным лицам ГАСИ.

В Киеве полиция разоблачила коррупционную схему выдачи строительных лицензий, осуществляются обыски в помещении Государственной архитектурно-строительной инспекции.

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Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции, правоохранители разоблачили коррупционную схему выдачи разрешительных документов на проведение строительных работ.

«Во время документирования противоправной деятельности был установлен факт вымогательства и получения неправомерной выгоды. Так, директор юридической компании получила от гражданина 1900 долларов взятки за выдачу разрешительных документов, в частности лицензии на проведение строительных работ по классу последствий СС3. Эту сумму подозреваемая должна была передать должностным лицам Государственной архитектурно-строительной инспекции для принятия ими положительного решения», - говорится в сообщении.

В среду, 22 января, правоохранители задержали фигурантку во время получения второй части неправомерной выгоды - 1400 долларов. Ранее был задокументирован факт получения первого транша - 500 долларов.

Во время следствия будет проверяться причастность должностных лиц ГАСИ к совершению данного преступления. Сообщается, что правоохранители проводят обыски в помещении ГАСИ Украины и в офисе частного предприятия.