На Львовщине женщина отсудила у депутата 7 500 гривень за эйджизм

Потерпевшей пришлось лечиться из-за оскорблений депутата.

Самборский горрайонный суд Львовской области обязал депутата Рудковского горсовета выплатить местной жительнице 7 500 тысяч гривень морального ущерба за то, что призывал уволить ее из мэрии через возраст.

Об этом пишет Zaxid.net.

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Ответчик Михаил Михняк неоднократно обижал женщину в соцсетях: «Кто за то, чтобы исключить «Шурку» – Огородник Анну с исполнительного комитета! С ее преклонным возрастом и нетрудоспособностью? На ее место пойдет кто-то другой, молодой, а не бабушка бальзаковского возраста! Кто «за» пишите на моё имя обращение с коллективными подписями», – написал депутат в сентябре 2019-го.

В зале суда потерпевшая пояснила, что после того, как увидела эти публикации, вынуждена была проходить курс лечения.

С депутатом также провели профилактические беседы правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе специально созданная комиссия городского совета проверяет информацию о том, что в лицее №21 – специализированной художественной школе пытались собрать по 10 грн с каждого ученика на освящение классов священниками иорданской водой.