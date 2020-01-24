Скандал в Тернополе: в сеть слили информацию о поборах с учеников на освящение школы

В школе учатся ориентировочно 780 детей, поэтому собранная сумма могла составить от 7 до 8 тыс. грн.

В Тернополе специально созданная комиссия городского совета проверяет информацию о том, что в лицее №21 – специализированной художественной школе пытались собрать по 10 грн с каждого ученика на освящение классов священниками иорданской водой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, после того, как была обнародована информация с поручением о сборе средств, городское управление образования начало служебную проверку, которая продлится до 28 января.

Членам комиссии, в частности, предстоит выяснить, кто инициировал сбор средств, кому должна была достаться собранная сумма, действительно ли в школе сдавали деньги, и имело ли место нечто подобное в других учебных заведениях города.

Ранее в соцсети Facebook обнародовали поручение классным руководителям, которое было размещено в Viber-группе учителей школы.

В частности, в нем говорится: «20 января в 9.00 состоится торжественная линейка по случаю освящения лицея иорданской водой Владыкой Нестором (архиепископ Тернопольский и Кременецкий ПЦУ – УНИАН). Просьба к классным руководителям собрать по 10 грн от ученика (семьи)».

В школе учатся ориентировочно 780 детей, поэтому собранная сумма могла составить от 7 до 8 тыс. грн.

Директор школы Мария Гудыма заверила, что денег с детей не собирали.

Согласно информации местных СМИ, вместо этого, якобы, дали указание учителям сдать по 50 грн. Имел ли место указанный сбор средств также должны установить члены комиссии.

В городском управления образования подчеркнули, что они выступают категорически против подобных инициатив.

В пресс-службе городского совета также напомнили, что в Тернополе с 2015 года действует приказ «О запрете бессистемных и неконтролируемых сборов средств с родителей», изданный из-за многочисленных жалоб о принудительном сборе средств в отдельных учебных заведениях на проведение различных мероприятий, приобретение мебели, пополнение благотворительных фондов и нецелевого использования родительских взносов.

По информации, которая размещена на сайте школы, 20 января учебное заведение освятили архиепископ Нестор и еще несколько священников.