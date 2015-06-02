На Керченскую переправу возвращаются пробки: в очереди скопилось уже более 300 авто

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"На накопительной площадке "Аэропорт" стоит 41 грузовик. В порту "Кавказ" погрузки ожидают 30 легковых авто и 57 грузовиков, на накопительной площадке "Славянск-на-Кубани" – 205 фур", - сообщают "Новости Крыма" со ссылкой на диспетчерскую службу ООО "Морская дирекция".

Всего за последние 12 часов через переправу в Крым перевезли 1120 транспортных средств и 3569 пассажиров, в обратном направлении – 4211 автомобилей и 1468 человек.

Как сообщал УНИАН, в прошлом сезоне после незаконной аннексии Крыма Россией, на Керченской переправе неоднократно образовывались километровые пробки из автомобилей. Люди стояли в ожидании своей очереди на паром по несколько суток. Среди ожидающих неоднократно возникали конфликтные ситуации.