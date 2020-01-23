Что ждет посылки с Aliexpress: в ВОЗ рассказали об ограничениях на товары из Китая

По официальным данным, по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 448 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 9 летальных случаев.

Всемирная организации здравоохранения пока не вводит ограничений на перемещение людей и товаров через границы из-за вспышки коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главы представительства ВОЗ в Украине д-р Ярно Хабихт на брифинге относительно ситуации по распространению коронавирусной инфекции (nCoV).

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«Мы можем ожидать, что количество случаев будет расти в ближайшее время. И для того, чтобы лучше быть подготовленными к чрезвычайной ситуации, в каждой стране работают международные медико-санитарные правила, по которым страна обязана отчитаться ВОЗ о любой случай, независимо от того, является ли он подтвержденным», - заявил он.

«Сейчас ВОЗ не рекомендует никаких запретов для перемещения граждан и товаров через границы и для международной торговли. Главные рекомендации для граждан: хорошо мойте руки, консультируйтесь с врачами, если вы плохо себя чувствуете. В случае, если у вас были контакты с больными людьми, рекомендуется связаться с врачом, не употреблять не обработанные термически продукты», - отметил глава Представительства ВОЗ в Украине.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Местные СМИ сообщили, что количество людей, умерших из-за нового вируса, в Китае возросло до 25, а общее количество случаев заражения - до 616.

По официальным данным на сегодняшний день зарегистрировано 448 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 9 летальных случаев.