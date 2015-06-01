Ляшко вручил подарки детям погибших бойцов АТО в Белой Церкви

Об этом написал политик в Facebook.

"Встреча была очень теплой и искренней. Вручили детям подарки, а взрослым - небольшую денежную помощь", - написал Ляшко.

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Ранее сообщалось, что детям погибших бойцов вручил подарки глава УПЦ МП Онуфрий