В Одесской области годовалый ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком

21-летняя мать малыша решила не обращаться за помощью к врачам, а лишь смазала тело ребенка маслом. Узнав о случившемся, медиков вызвала знакомая семьи.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области годовалый ребенок получил тяжелые ожоги, перевернув на себя электрочайник с кипятком.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, предварительно установлено, что накануне вечером 21-летняя мать мальчика, занимаясь домашними делами, оставила его на кухне без присмотра.

Играя, ребенок потянул за провод электрочайника, который перевернулся и кипяток вылился на мальчика.

Мать не стала обращаться к медикам, только смазала ожоги маслом, а утром рассказала о происшествии знакомой, которая вызвала местного врача.

Машиной скорой помощи потерпевшего оперативно доставили в реанимационное отделение областного ожогового центра (Одесса).

По имеющейся у полиции информации, по месту жительства семья характеризуется положительно, в поле зрения правоохранителей и социальной службы по делам детей не попадала.

По факту случившегося открыто уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.