Главаря "ДНР" заметили в оккупированной Ялте (фото)

Пользователи сети в очередной раз высмеяли главаря "ДНР".

Главаря "ДНР" Дениса Пушилина засекли в Ялте, где он купался в праздник Крещения.

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Об этом написал блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Массовая попытка очищения от скверны сегодня была зафиксирована в Ялте. Возглавил процесс "спикер" Константинов, участие принимали глава "ДНР" Пушилин, депутат ГД от Крыма Козенко, бизнес-партнер Константинова и депутат крымского парламента Янаки", - пишет блогер.

Массовая попытка очищения от скверны сегодня была зафиксирована в Ялте.

Возглавил процесс"спикер"Константинов,участие принимали глава"ДНР"Пушилин,депутат ГД от Крыма Козенко,бизнес-партнёр Константинова и депутат крымского парламента Янаки.

Пловцов благословил Белавенцев pic.twitter.com/HMWxdsoj7j — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) January 19, 2020

Напомним, 19 января православные христиане восточного обряда праздновали Крещение, или Богоявление Господне.