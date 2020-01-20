Главаря "ДНР" заметили в оккупированной Ялте (фото)
Главаря "ДНР" Дениса Пушилина засекли в Ялте, где он купался в праздник Крещения.
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Об этом написал блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.
"Массовая попытка очищения от скверны сегодня была зафиксирована в Ялте. Возглавил процесс "спикер" Константинов, участие принимали глава "ДНР" Пушилин, депутат ГД от Крыма Козенко, бизнес-партнер Константинова и депутат крымского парламента Янаки", - пишет блогер.
Массовая попытка очищения от скверны сегодня была зафиксирована в Ялте.— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) January 19, 2020
Возглавил процесс"спикер"Константинов,участие принимали глава"ДНР"Пушилин,депутат ГД от Крыма Козенко,бизнес-партнёр Константинова и депутат крымского парламента Янаки.
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Напомним, 19 января православные христиане восточного обряда праздновали Крещение, или Богоявление Господне.