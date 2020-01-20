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Главаря "ДНР" заметили в оккупированной Ялте (фото)

09:24, 20 января 2020
Общество
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Террорист Пушилин в оккупированной Ялте / twitter.com/KrimRt

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Об этом написал блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Массовая попытка очищения от скверны сегодня была зафиксирована в Ялте. Возглавил процесс "спикер" Константинов, участие принимали глава "ДНР" Пушилин, депутат ГД от Крыма Козенко, бизнес-партнер Константинова и депутат крымского парламента Янаки", - пишет блогер.

Напомним, 19 января православные христиане восточного обряда праздновали Крещение, или Богоявление Господне.

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