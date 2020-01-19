Сегодня православные христиане празднуют Крещение

Этот праздник еще называют Иордана в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан, описанном в Евангелиях.

Сегодня, 19 января, православные христиане восточного обряда празднуют Крещение, или Богоявление Господне.

Крещение - это третий самый большой праздник, который завершает цикл рождественских праздников. Церковь рассматривает Крещение Господнее как «праздник просветительства» народов, поскольку согласно ее учению, именно с Крещения Иисус начал проповедь евангельской истины.

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Христианский мир отмечает праздник Крещения 19 января. Его еще называют Иорданом. Иордан (от названия реки Иордан в Палестине) - народное название христианского обряда освящения воды. Его осуществляют в память о крещении Иисуса Христа в Иордани, описанном в Евангелиях.

Праздник имеет и другое название - Богоявление, - которое происходит от того, что, согласно библейским рассказам, во время крещения Иисуса на него сошел с небес Дух Святой в виде голубя, и с неба раздался голос: «Это Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

Считается, что вода, освященная 18 и 19 января, называется Крещенской или Иорданской и имеет одинаковую силу и применение: ею освящают храмы и дома, дают пить тяжелобольным, хранят дома в течение года до следующего Крещения.