"Должна быть цифровая гигиена": психолог объяснила, как бороться с зависимостью детей от гаджетов

По ее словам, сегодня самыми популярными проблемами у детей является синдром нарушения внимания и гиперактивности.

В Украине одной из самых популярных проблем детей стала "цифровая зависимость", вызванная бесконтрольным использованием гаджетов.

Как цифровые устройства меняют психику малышей и какими проблемами это может обернуться в будущем, рассказала в эфире психолог Любовь Прудеус, передает «Обозреватель».

Читайте такжеПереутомление и игроманию признали болезнями

Эксперт отметила, что нынешнее поколение детей было рождено в цифровую эпоху. По ее словам, их родители постоянно используют гаджеты как няню и искренне не понимают, что это вредит.

"Если поработать со школьниками, которые ходят в 1-3 классы, из них прямо во время урока "выходит демон"... Они не могут долго слушать, не могут читать тексты. Они думают – скорее бы все закончилось, чтобы я сел и спокойно играл. Они стараются избегать социальных взаимоотношений – это не интересно. Им сложно общаться с людьми, потому что это лишняя работа для мозга – тяжелая, надо искать подход. Для чего это, если можно в виртуальном мире удовлетворять все свои потребности – в любви, признании и т. п?" – рассказала психолог.

По ее словам, сегодня самыми популярными проблемами у детей является синдром нарушения внимания и гиперактивности (СПАУ).

"Они не способны надолго концентрировать свое внимание. Это приведет к тому, что человек не может глубоко погрузиться в предмет. Каким он станет специалистом? Лицо, не имеющее навыков взаимодействия с окружением, выбирая между простым и сложным, всегда выбирает простое. Им не интересно с другими. Люди будут все больше отходить от института семьи, от долгосрочных отношений, от отношений с родственниками", – пояснила Прудеус.

Специалист подчеркнула, что цифровая зависимость активирует в мозге детей те же зоны, что и наркотики.

"Должна быть цифровая гигиена. Гаджеты до 10 лет нельзя использовать больше, чем 15 минут в день. До 14 лет – более, чем 1 час 15 минут в день. Контент, который есть сейчас, не всегда о мире, добре и согласии... Насилие, жестокость и социопатия – это уже какие-то стандартные вещи у детей, которыми не занимаются, которые постоянно контактируют только с машинами – с гаджетами, телевизорами", – отметила она.