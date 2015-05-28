Суд по делу бывших «беркутовцев» Зинченко и Аброськина будут транслировать онлайн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила и. о. начальника пресс-центра Государственной судебной администрации Украины Ольга Какаулина.

Для журналистов будет оборудована специальная комната, куда также будет выведена трансляция судебного заседания, сказала она.

Какаулина отметила, что в Государственной судебной администрации по инициативе общественных активистов приняли решение оборудовать специальную комнату для прессы, а также транслировать судебный процесс над Зинченко и Аброськиным на официальном портале судебной власти.

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Вместе с тем, как уточнила Какаулина, это не означает, что судебный процесс будет закрытым для общественности: свободных слушателей, в том числе и журналистов, допустят в зал судебного заседания при наличии свободных мест.

Также она не исключила, что онлайн трансляции судебных заседаний будут вестись и по другим резонансным делам.

Следует отметить, что как защитники потерпевших, так и защитники обвиняемых по данному делу не возражают против такой организации судебного процесса.

Как сообщалось, слушание дела по обвинению Аброськина и Зинченко в массовых убийствах активистов Майдана начнутся 3 июня в Святошинском районном суде города Киева. Дело будет рассматриваться с участием присяжных судей. Суд будет состоять из двух профессиональных судей и трех присяжных.