На улице Шелковичной в Киеве с 20 января будет введено одностороннее движение

Такое решение принято с целью улучшения уровня безопасности на участке дороги, имеющей крутой спуск.

На улице Шелковичной в Киеве со следующей недели будет введено одностороннее движение.

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

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«Участок улицы Шелковичной - от Бассейной до Лютеранской - имеет резкий спуск (со сверхнормативным уклоном) и вымощен исторической брусчаткой. Ее пересечение с Бассейной и Мечникова иногда вызывает конфликт транспортных потоков. Водители хорошо знают, что спускаться Шелковичной надо крайне осторожно, особенно во время дождя или снега. Чтобы улучшить уровень безопасности дорожного движения, мы разработали, согласовали и вводим на Шелковичной новую схему организации дорожного движения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 января заменят соответствующие дорожные знаки, а с понедельника, 20 января, на части Шелковичной введут одностороннее движение.

Проехать по этому участку улицы можно будет только вверх, а спуск по Шелковичной - от Лютеранской до Бассейной - будет запрещен для всех авто, кроме «скорых», въезжающих и выезжающих из Александровской клинической больницы.