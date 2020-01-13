СБУ расследует обстоятельства катастрофы самолета МАУ по трем статьям (видео)

На данный момент продолжается сбор доказательной базы.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» по трем статьям Уголовного кодекса.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеДомой с места авиакатастрофы в Иране возвращается часть украинских специалистов – СНБО«Уголовное производство возбуждено по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины», – отметили в СБУ.

На данный момент идет сбор доказательной базы, уточнили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ и идентификации тел погибших.

В состав оперативной группы вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

11 января президент Ирана Хасан Роухані официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в збитті самолета.