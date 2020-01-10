Проведение экспертиз по делу о пожаре в одесском колледже еще не завершено – полиция

Только после получения результатов всех 70 экспертиз можно будет определиться со всеми виновными в трагедии, заявили в полиции.

Проведение экспертиз по делу о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, приведшего к гибели 16 человек, еще не завершено.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, об этом стало известно сегодня во время совещания, в ходе которого соответствующее заявление сделал в. и. о. начальника регионального главка Иван Ищенко.

Как отмечается, в рамках расследования правоохранителями назначены 70 экспертиз. В их числе – судебно-медицинские, строительно-техническая, пожарно-техническая, судебно-электротехническая и комплексная пожарно-техническая.

«Сейчас мы ждем заключения всех экспертиз. Только получив их, можно будет принять окончательное процессуальное решение по делу и определиться со всеми виновными в трагедии», - сказал Ищенко.

Он уточнил, что в настоящее время основной версией ЧП остается возгорание бытового электроприбора, подозрение предъявлено одному человеку.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Правительственная комиссия назвала причиной пожара в колледже возгорание бытового электрооборудования.

Правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге.