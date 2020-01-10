"Встал на путь лжи": в ПЦУ отреагировали на "отзыв" Филаретом подписи под решением Объединительного собора

Постановление Поместного Собора не является договором или соглашением, которые можно разорвать.

Заявление Филарета об "отзыве" подписи под постановлением Поместного Собора 15 декабря 2018-го о прекращении существования УПЦ КП и объединении в единую Поместную Православную Церковь лишь подтверждает, что он тогда делал это осознанно и добровольно.

Об этом заявил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

Читайте такжеЛиквидация Киевского патриархата: Филарет отозвал подпись под постановлением

"Этим очередным заявлением лишь им самим подтверждается, что Постановление Патриарх Филарет подписывал. И все участники Собора и все, кто видел видеозапись, могут засвидетельствовать, что делал он это осознанно и добровольно", - отметили в ПЦУ.

"Более того, заявляя не раз о том, что он с последователями якобы "вышел из ПЦУ", владыка снова и снова подтверждает как и свою принадлежность к ПЦУ, так и действительность Постановлений Поместного Собора УПЦ КП и Объединительного Соброру 15.12.18, на основе которых он сам, вместе со всем Киевским Патриархатом, стали неотъемлемой частью Православной Церкви Украины", - добавил Заря.

Он подчеркнул, что нельзя "выйти", не войдя. "А если вошел – то на условиях, определенных Собром и Уставом Церкви, а не собственным воображением или переменчивым настроением", - пояснил церковник.

Заря подчеркнул, что постановление Поместного Собора не является договором или соглашением, которые можно разорвать. А наследство и имя Киевского Патриархата принадлежит Поместной Церкви, а не является частной собственностью Филарета, "которой он безуспешно стремится распоряжаться по собственному усмотрению".

Напомним, 15 декабря 2018 года відбувсчя Объединительный собор украинских православных церквей в нем приняли создания автокефальной поместной Православной церкви Украины. Она объединила УПЦ КП и УАПЦ, а также нескольких иерархов УПЦ МП.

Затем, 6 января 2019-го ПЦУ получила Томос об автокефалии от Константинопольского патриархата. За несколько месяцев почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил предстоятеля новостверної украинской церкви и экс-президента Украины Петра Порошенко в нарушении договоренностей - мол, было договорено распределить полномочия иначе. Филарет настаивает, что УПЦ КП не ликвидирована. Это он пытается доказать и через суды.

После этого священный синод ПЦУ решил создать Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Вместе с этим в декабре 2019-го Епифаний сообщил об окончательной ликвидации организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патріярхія УАПЦ".