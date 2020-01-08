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Убийство двух девушек в Киеве: подозреваемый сделал неожиданное заявление на суде

17:26, 08 января 2020
Общество
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34-летнего мужчину будут держать под стражей до 5 марта / фото KyivOperativ

Как передает ТСН, 34-летнего мужчину будут держать под стражей до 5 марта без права на залог. Во время суда задержанный воздержался от комментариев, сказал только одну фразу: "Я признаю себя виновным лишь в том, что я защищал себя и особу, которая со мной была". l

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Как известно, заседание проходило в закрытом режиме. Такое решение судья принял ввиду того, что одна из убитых девушек несовершеннолетняя, и что материалы дела могут описывать действия сексуального характера.

Как ранее сообщалось, тела 16-летней Евы и 19-летней Марии в шкафу на балконе нашла хозяйка квартиры, которую на Новый год сдала в аренду мужчине  и его подружке. Подозреваемых в убийстве мужчину и женщину правоохранители задержали в Одессе. 

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Теги: #новости Украины#Киев#убийствопогода в Киеве