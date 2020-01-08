Убийство двух девушек в Киеве: подозреваемый сделал неожиданное заявление на суде

Заседание проходило в закрытом режиме.

В Киеве избрали меру пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве двух девушек в столичном Подольском районе.

Как передает ТСН, 34-летнего мужчину будут держать под стражей до 5 марта без права на залог. Во время суда задержанный воздержался от комментариев, сказал только одну фразу: "Я признаю себя виновным лишь в том, что я защищал себя и особу, которая со мной была". l

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Как известно, заседание проходило в закрытом режиме. Такое решение судья принял ввиду того, что одна из убитых девушек несовершеннолетняя, и что материалы дела могут описывать действия сексуального характера.

Как ранее сообщалось, тела 16-летней Евы и 19-летней Марии в шкафу на балконе нашла хозяйка квартиры, которую на Новый год сдала в аренду мужчине и его подружке. Подозреваемых в убийстве мужчину и женщину правоохранители задержали в Одессе.